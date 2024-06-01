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هدف واحد أم كثافة تهديفية؟.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين مفارقة تاريخية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد ملعب ويمبلي نهائي بين وبوروسيا دورتموند.

وسيلتقي الكبيران للمرة الخامسة عشرة في المنافسات الأوروبية، ودائما ما شهد تاريخ مواجهتهما الكثير من الأهداف.

وشهدت المواجهات الـ14 السابقة بينهما تسجيل 43 هدفا، بمتوسط 3.07 هدفا في اللقاء الواحد.

كما شهدت آخر أربع مباريات بين الريال ودورتموند تسجيل 17 هدفا، بمعدل 4.25 أهداف في كل لقاء.

لكن المواجهة المليئة بالأهداف يمكنها أن تخالف المعتاد، حيث انتهت جميع نهائيات دوري أبطال أوروبا الأربع الأخيرة بنتيجة 1-0.

والمرة الأخيرة التي شهد النهائي تسجيل أكثر من هدف أو سجل كلا الفريقين، كان فوز مدريد 3-1 على في عام 2018.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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