هدف واحد أم كثافة تهديفية؟.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين مفارقة تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد ملعب ويمبلي نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

وسيلتقي الكبيران للمرة الخامسة عشرة في المنافسات الأوروبية، ودائما ما شهد تاريخ مواجهتهما الكثير من الأهداف.

وشهدت المواجهات الـ14 السابقة بينهما تسجيل 43 هدفا، بمتوسط 3.07 هدفا في اللقاء الواحد.

كما شهدت آخر أربع مباريات بين الريال ودورتموند تسجيل 17 هدفا، بمعدل 4.25 أهداف في كل لقاء.

لكن المواجهة المليئة بالأهداف يمكنها أن تخالف المعتاد، حيث انتهت جميع نهائيات دوري أبطال أوروبا الأربع الأخيرة بنتيجة 1-0.

والمرة الأخيرة التي شهد النهائي تسجيل أكثر من هدف أو سجل كلا الفريقين، كان فوز مدريد 3-1 على ليفربول في عام 2018.

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