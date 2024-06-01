بيلنجهام يجلس قبل المباريات وحيدًا.. ما السر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قبل كل مباراة يخوضها ريال مدريد يمشي بيلنجهام وحيدًا، يصر على أن يكون بمفرده.

قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونح، كان لاعبو ريال مدريد في غرفة تبديل الملابس قبل ساعة من المباراة تقريبًا، بينما كان بيلينجهام خارج ملعب بيرنابيو.

يضيع بيلينجهام السماعات في أذنيه، يتجول ببطء على أرضيه الملعب، ينظر إلى المدرجات، ليجهز نفسه للمباراة دومًا في هذه الفترة القصيرة من العزلة.

على الرغم من ذلك، أحيانا يقطع صمته بعض المواقف. قبل مباراة ريال مدريد وألافيس، كان شقيقه جوبي ووالده مارك في المدرجات، لوحوا له بإيديهم، فرد التحية.

في الغالب، ينتهز نجم ريال مدريد الفرصة قبل تغيير ملابسه، ليقوم بالتسديدات القصيرة وبعض الإيطالات، وسباقات السرعة، لشحذ همته وعقله قبل النزول للإحماء على أرضية الملعب.

حكى في مقابلة تلفزيونية مع ريال مدريد: "أحب أن أتخيل المبارة، أرى الملعب، العشب، بهذه الطريقة أشعر بالهدوء، وأعرف أين سأكون على أرض الملعب، هذا ما أفعله طوال مسيرتي، وبفضل ذلك أخوض المباريات دون ضغط أو توتر، لقد تعلمت ذلك منذ الصغر وما زلت أدرسه".