علي معلول: لاعبو الأهلي حققوا وعدهم لي.. وسأعود للملاعب سريعاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المحترف التونسي بصفوف الأهلي علي معلول سعادته بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا الذي يُعد البطولة رقم 20 له مع القلعة الحمراء، مقدمًا في الوقت ذاته وعدًا ببذل كل ما يملك للعودة سريعًا للملاعب.

علي معلول كان قد تعرض لإصابة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في وتر أكيلس إذ خضع لعملية جراحية ناجحة.

ودوّن معلول، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت:"مضى أسبوع على بطولة جديدة داخل النادي الأهلي وهي البطولة الأفريقية الرابعة لنا في الخمس سنوات الماضية والبطولة العشرين منذ انضمامي إلى الفريق قبل ثماني سنوات بالإضافة إلى تحقيق برونزية المونديال ثلاث مرات".

وأردف اللاعب التونسي:"‎أتوجه بالشكر للإدارة ولكل زملائي على الدعم الذي قدموه لي منذ إصابتي سواء بالزيارة أو الاتصال بي وأشكرهم على تحقيقهم لوعدهم لي بالتتويج باللقب وأثق في قدرتهم على التتويج بباقِ بطولات الموسم والأهلي دائماً بمن حضر".

وتابع الظهير الأيسر للأهلي:"كما أشكر الجماهير على كل الحب والدعم الذي شعرت به وهو ليس غريب عن جماهير النادي الأهلي التي طالما دعمتني منذ يومي الأول وأكن لهم كل الحب والاحترام ..

‎كنت أتمنى التواجد مع الفريق في ستاد القاهرة والاحتفال معهم باللقب ولكن دعم زملائي لي باحتفالي الخاص كذلك بوجود قميصي في الاحتفالات بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي شعرت به من الجماهير جعلني أشعر أني حاضراً بينكم".

وأتم صاحب الـ 34 عاماً تدوينته بقوله:"‎حرمتني الإصابة من التواجد والاحتفال معكم ولكن سأبذل كل مجهود للعودة سريعاً إلى الملاعب الجهد والعطاء هو سلاح كل لاعب كرة قدم وهذا ما كنت أفعله منذ بدايتي مع كرة القدم وأنا مؤمن أن بالعمل والإصرار سأعود بشكل أقوى بإذن الله".

اللاعب التونسي الدولي كان قد شارك مع الأهلي في الموسم الجاري 2023/2024 في 29 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 8 لزملائه خلال 2469 دقيقة لعب.

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