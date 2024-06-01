شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على الواسطى 2 - 0 فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة فاركو والواسطى المقامة حاليا باستاد حرس الحدود بالإسكندرية، فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، بتقدم فاركو بهدفين نظيفين سجلهما محمد بانجورا ومصطفى حمادة فى الدقيقتين 29 و31 من عمر المباراة.

وصعد الواسطى لهذا الدور من بطولة كأس مصر بعد الإطاحة بوادي دجلة بعدما فاز عليه بهدفين دون رد، ليضرب موعدا مع فاركو الذى يعاني هذا الموسم فى الدوري ويصارع للابتعاد عن منطقة الهبوط.

فيما تعادل فاركو فى آخر مبارياته مع سموحة بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من عمر مسابقة الدوري، وسجل بركات حجاج هدف التقدم لفريق سموحة فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، ثم سجل عمرو ناصر هدف التعادل لفاركو فى الدقيقة 41، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة 21 فى المركز الـ16 في جدول الدوري.