شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تكريم لأبطال فريق السباحة بالزعانف بالنادي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الجهاز الفني للألعاب المائية بالنادي المصري، بقيادة الدكتور أحمد علاء أبو صير، حفلًا لتكريم أبطال فريق السباحة بالزعانف بالنادي وذلك بعد نجاحه فى تحقيق 40 ميدالية متنوعة ببطولة كأس مصر التي أقيمت مؤخرًا، بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والدكتور أحمد عبد القادر عميد كلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد، والدكتور مجدي أبو عرام عضو الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وإسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ.

وتم توزيع شهادات التقدير والجوائز المادية على نجوم ونجمات الفريق، وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومدربي اللياقة البدنية.

كان فريق المصري قد حقق نتائج طيبة بحصول اللاعبة حبيبة محمد الدمرداش على كأس أحسن سباحة ( مرحلة 13 عام ) وكذلك بعد نجاحها في تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباقي 100 ، 200 متر مونو ، والميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 50 متر مونو، والميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 50 مترا مزدوجة.

فيما حقق اللاعب آسر رامي خليل (مرحلة 12 عاما) الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق 100 متر مونو ، بالإضافة إلى ثلاث ميداليات فضية والمركز الثاني في سباقات 50 متر مزدوجة ، 50 متر مونو، 100 متر مزدوجة.

بينما حققت اللاعبة عائشة محمد حنيدق ( مرحلة 11 عاما) الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق 50 متر مزدوجة.

أما اللاعب آدم محمد كراوية ( مرحلة 11 عاما) ميداليتين فضيتين والمركز الثاني في سباقي 50 ، 100 متر مونو ، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 50 متر مزدوجة.



ونجحت اللاعبة مليكة محمد الجباس ( مرحلة 11 عام ) في تحقيق الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 50 متر مزدوجة.

وحصلت اللاعبة كنزي عمرو ابراهيم ( مرحلة 11 عام ) على كأس احسن سباحة ، بعد نجاحها في تحقيق ميداليتين برونزيتين والمركز الثالث في سباقي 50 متر مونو ، 100 متر مزدوجة.

فيما حصد اللاعب مهند محمد مصطفي مرحلة ( 13 عام ) الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 100 متر مونو.

أما في منافسات التتابعات، فقد حققت فرق النادي المصري النتائج التالية :



الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة تتابع مختلط 200 متر مزدوجة مرحلة ( 11/10 عام) .

الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة تتابع بنات 400 متر مونو مرحلة (11/10 عام).

الميدالية الفضية والمركز الثاني في مسابقة تتابع مختلط 200 متر مزدوجة (مرحلة 13 عام).

الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباقي تتابع 200 متر مونو و مزدوجة ( مرحلة 13 عام ).

الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق تتابع أولاد 400 متر مونو (مرحلة 13 عام).

الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق تتابع مختلط 200 متر مزدوجة ( مرحلة 12 عام).

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للألعاب المائية بالنادي المصري يتكون من الدكتور أحمد علاء رئيسًا للجهاز ومعه محمد زرمبة مديرا فنيا والمدربين محمود الطيب ، مصطفى فرحات ، أحمد أشرف ، عبد الرحمن الدقش ، عبد العزيز ، محمد كراوية ، بالإضافة للجهاز الإداري المكون من ابراهيم جوهر وأحمد هيثم ، بينما يتولى محمد حسام وعماد مصيلحي ومحمد اللبان مهام مدربي اللياقة البدنية.