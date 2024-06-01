شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم البنك الأهلى ويصعد إلى نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على البنك الأهلى بنتيجة 28/20 فى نصف النهائى ليتأهل إلى مباراة تحديد البطل، بينما يلتقى سموحة مع سبورتنج بعد قليل لتحديد الطرف الأخر فى لقاء النهائى .

فيما يقام لقاء نهائي كأس مصر لكرة اليد فى التاسعة مساء غد، الأحد، ويقام لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع فى السابعة مساءً.

ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/224.

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى للموسم الحالى فوز الأهلى بنتيجة 26/25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29/25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وعقب تتويج الأهلى بدورى موسم 2023/2024، تم الإعلان عن وصول الأهلى للقب الخامس والعشرين فى تاريخه.

وكشف مصدر مسئول بلجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن نادى الأهلى يمتلك 24 بطولة دورى على مستوى الرجال فى سجلات الاتحاد، إلا أن موسم 87/88 حصل عليه فريق بورسعيد على مستوى الرجال، بينما توج الأهلى به بفريق المرتبط.