شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الاتحاد السكندري يجري عملية الفتاق بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري عملية الفتاق بنجاح، بعدما اشتكى اللاعب من إصابة خلال الفترة الماضية.

وحرص الاتحاد على دعم مصطفى إبراهيم عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "أجرى مصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري عملية الفتاق بنجاح، بعدما اشتكى اللاعب من إصابة خلال الفترة الماضية".

وتعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع إمام محمدين على العودة لقيادة قطاع الناشئين لكرة القدم بزعيم الثغر.

وأجتمع رئيس النادى محمد مصيلحي اليوم مع إمام محمدين و تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بقيادته لقطاع الناشئين لكرة القدم هذا الموسم.

وأوضح محمد مصيلحى بأن مجلس إدارة النادي قد قام بالتواصل مع إمام محمدين للعودة لقيادة القطاع من جديد، حيث سبق وحقق نجاحات كبيرة خلال فترة تواجده كرئيس لقطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى على مستوى جميع الفرق بالقطاع.