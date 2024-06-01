شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول: أشكر الأهلي وجماهيره على الدعم وسأبذل أقصى جهدى للعودة سريعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص التونسي علي معلول، نجم الأهلي، على توجيه رسالة إلى النادي الأهلي وإدارته وجماهيره بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس خلال مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال معلول ،عبر حسابه على إنستجرام، "مضى أسبوع على بطولة جديدة داخل النادى الأهلي، وهي البطولة الأفريقية الرابعة لنا فى الخمس سنوات الماضية، والبطولة العشرين منذ انضمامي للفريق قبل ثماني سنوات، بالإضافة إلى تحقيق برونزية المونديال ثلاث مرات".

وأضاف معلول، "‎أتوجه بالشكر للإدارة ولكل زملائي على الدعم الذي قدموه لى منذ إصابتي سواء بالزيارة أو الاتصال بي، وأشكرهم على تحقيق وعدهم لي بالتتويج باللقب.. وأثق في قدرتهم على التتويج بباقي بطولات الموسم والأهلي دائماً بمن حضر.. كما أشكر الجماهير على كل الحب والدعم الذي شعرت به.. وهو ليس غريب عن جماهير النادي الأهلي التي طالما دعمتني منذ يومي الأول وأكن لهم كل الحب والاحترام ".



وتابع النجم التونسى، "‎كنت أتمنى التواجد مع الفريق فى استاد القاهرة والاحتفال معهم باللقب ولكن دعم زملائي لي باحتفالي الخاص كذلك بوجود قميصي في الاحتفالات، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي شعرت به من الجماهير جعلني أشعر أني حاضراً بينكم ".



واستطرد، "‎حرمتني الإصابة من التواجد والاحتفال معكم ولكن سأبذل كل مجهود للعودة سريعاً إلى الملاعب الجهد والعطاء هو سلاح كل لاعب كرة قدم وهذا ما كنت أفعله منذ بدايتي مع كرة القدم وأنا مؤمن أن بالعمل والإصرار سأعود بشكل أقوى بإذن الله".