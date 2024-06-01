شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة أبو قير فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة فريقه التى ستخوض مباراة أبو قير للأسمدة في الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي: عمر صلاح وعمرو خليل وهشام صلاح وسيف تقا وإسلام بو سليمة كريم الديب ومورو ساليفو ومحمود شبانة وأحمد غنيم ومحمود سيوني وأحمد بهاء وعمر الوحش وهاني الطامي وخالد الغندور ومازن أشرف وعرو صالح وعبد الغني محمد ورجب عمران ونجامين بواتنج وأحمد عيد وبيكالي أوبامي ومحمود سطوحي.

وتعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع إمام محمدين على العودة لقيادة قطاع الناشئين لكرة القدم بزعيم الثغر.

واجتمع رئيس النادى محمد مصيلحي اليوم مع إمام محمدين و تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بقيادته لقطاع الناشئين لكرة القدم هذا الموسم.

وأوضح محمد مصيلحى بأن مجلس إدارة النادي قد قام بالتواصل مع إمام محمدين للعودة لقيادة القطاع من جديد، حيث سبق وحقق نجاحات كبيرة خلال فترة تواجده كرئيس لقطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى على مستوى جميع الفرق بالقطاع.

وأوضح الاتحاد السكندري أن محمدين يملك سجل حافل و خبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة بهذا القطاع الهام و أنه أصبح أحد العلامات المميزه و البارزة فى اكتشاف و تنمية مهارات و قدرات المواهب الشابة .

وأكد رئيس النادى بأنه سوف يسعى جاهداً و مجلس الإدارة لتوفير كافة مقومات النجاح لقطاع الناشئين لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة مؤكداً بأنه يثق تماما في القدرات الكبيرة للكابتن إمام محمدين، متمنياً له النجاح و التوفيق في قيادته قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى و إمداد الفريق الأول بالمواهب القادرة على تمثيل زعيم الثغر.