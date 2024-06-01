شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة لليوم السابع: تحصيل مستحقات الحكام من الأندية فى كأس مصر فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع فى اتحاد الكرة أن الجدل الذى صاحب إلزام الأندية بمستحقات الحكام فى كأس مصر أخذ أكبر من حجمه على منصات التواصل الاجتماعي. وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، "السوشيال صنعت أزمة دون داعى، هذا النظام يطبق في مباريات كأس مصر باستمرار، ولن يطبق فى الدوري المصري، وكذلك السوبر المحلي، أو كأس الرابطة".

وأضاف المصدر، "الأندية دفعت مستحقات الحكام كاملة فى بداية الموسم، وبالتالي لا يمكن تحصيل مستحقات الحكام من الأندية مرتين، ونحن ملزمون بمستحقات الحكام فى بطولة الدوري حتى نهايته".

وأعاد مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، الحكام لتحصيل بدلاتهم من الأندية صاحبة الضيافة فى مباريات كأس مصر، رغم أن هذا النظام تم إلغاؤه منذ سنوات طويلة بسبب المشاكل والشبهات التى كانت تحدث على خلفية حصول الحكام على بدلاتهم من الأندية مباشرة.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لجميع الأندية المشاركة فى بطولة كأس مصر، بداية من دور الـ32، بأن تتولى الأندية صرف بدلات الحكام وكذلك صرف ألف جنيه لمراقب المباراة باستثناء المباراة النهائية للبطولة، التى يتحملها اتحاد الكرة، وهو ما يعنى أن الأندية صاحبة الضيافة ستدفع للحكام بدلاتهم فى كل المباريات.