شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم الواسطى 3 - 0 ويصعد لدور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة فاركو والواسطى التى أقيمت باستاد حرس الحدود بالإسكندرية، فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، بفوز فاركو بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد بانجورا ومصطفى حمادة ومحمد عز الدين فى الدقائق 29 و31 و87 من عمر المباراة.

وينتظر فاركو الفائز من الأهلى والألومنيوم لمواجهته فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، وتم تأجيل مباراة الأهلى والألومنيوم لأجل غير مسمى فى ظل وجود أكثر من لاعب فى الفريق الأحمر فى منتخب مصر استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم.

وصعد الواسطي لهذا الدور من بطولة كأس مصر بعد الإطاحة بوادي دجلة بعدما فاز عليه بهدفين دون رد، ليضرب موعدا مع فاركو الذى يعاني هذا الموسم فى الدوري ويصارع للابتعاد عن منطقة الهبوط.