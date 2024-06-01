شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد الونش: أعوام من الشجاعة والتألق مع الفارس الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على فيس بوك على تهنئة محمود حمدى الشهير بـ"الونش" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعيد ميلاده الـ 29 الذى يوافق اليوم السبت.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك صورة للونش وعلقت عليها: "أعوام من الشجاعة والتألق مع الفارس الأبيض، كل عام ومدافعنا الصلب محمود حمدي الونش بخير".

ويحتفل اليوم السبت محمود حمدي الونش مدافع الزمالك والمنتخب الوطني بعيد ميلاده الـ29 حيث ولد لاعب القلعة البيضاء في الأول من يونيو عام 1995 .

محمود الونش انضم للزمالك موسم 2016 قادما من فريق طلائع الجيش الذي بدأ مسيرته فيه وتدرج من قطاع الناشئين حتي الفريق الأول.



الزمالك

من ناحية أخرى، حذر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبى القلعة البيضاء من التأثر بنغمة ضياع لقب الدورى هذا الموسم بسبب فارق النقاط بين أبناء ميت عقب ومنافسيهم على البطولة.

وطالب جوميز اللاعبين بالتركيز في كل مباراة على حدة والفوز بجميع المواجهات المؤجلة لتجميع أكبر عدد من النقاط، دون النظر إلى المنافس، خاصة أن المشوار ما زال طويلاً ومن الوارد تعثر أي فريق خلال الفترة القادمة.

وأكد جوميز، خلال رسالته التحذيرية للاعبى الزمالك، أن الدورى ما زال في الملعب ويجب عليهم التركيز وبذل مزيد من الجهد، خاصة أن الفترة المقبلة لا تقبل رفاهية نزيف أي نقاط، وتتطلب من الجميع التكاتف من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16.