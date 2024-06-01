شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مودرن فيوتشر أمام بترول أسيوط فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة فريق بترول أسيوط بمسابقة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، محمد ربيعة ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي ، محمد محمود، كجالي درامي، ايبا ، طارق طه، باسم علي، احمد كباكا، عبد الكبير الوادي، محمد زعلوك.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة الثامنة مساءً فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق بترول أسيوط باستاد السلام في إطار مباريات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.