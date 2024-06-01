الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: لماذا يقف نصف العالم ضد ريال مدريد الليلة؟ بالطبع "نصف العالم" ما هو إلا تعبير "مجازي"، ولكنه يعكس النسبة الكبيرة في "أعداء" الفريق الملكي، ممن يرغبون في رؤية بوروسيا دورتموند متوجاً بلقب دوري الأبطال الليلة.

يمكن القول إن جمهور برشلونة وهم بالملايين حول العالم، لا يرغبون أبداً في رؤية المنافس الأزلي والتاريخي (ريال مدريد) متوجاً بلقب جديد في دوري الأبطال، مما يتسبب في تعميق الفجوة التاريخية بينهما.

لا لتعميق الفجوة مع الملكي

كما أن عشاق "بيب غوارديولا" الذي سقط أمام الريال في دروي الأبطال، يترقبون المباراة وهم يقفون خلف فريق دورتموند بكل تأكيد، ومعهم جماهير الميلان والبايرن وليفربول وغيرهم من الأندية التي لا تريد أن تتعمق الفجوة مع الريال على مستوى الألقاب القارية، خاصة أن الملكي في حال حقق الفوز في نهائي الليلة فسوف يتوج باللقب للمرة الـ 15، فيما يملك الميلان 7 ألقاب، و 6 لكل من ليفربول والبايرن، و 5 لبرشلونة.

التعاطف مع الطرف الأضعف

وبعيدا عن جماهير برشلونة، البايرن والميلان وليفربول، وكذلك السيتي وعشاق مدرسة غوارديولا التدريبية، فإن مشاعر الجماهير بصفة عامة تميل إلى الطرف الأضعف أو الأقل تاريخاً، وهو فريق دورتموند في مباراة الليلة، وبالطبع جماهير ريال مدريد يشكلون أكثر من نصف عشاق كرة القدم حول العالم، ولكن في موقعة النهائي أمام الفريق الألماني الليلة، من الصعب جداً رؤية مشجع "ليس مدريدياً" يشجع الريال، حيث من المتوقع أن يكون هناك تعاطف كبير مع فريق دورتموند "الجدار الأصفر".

تشكيلة ريال مدريد في نهائي الليلة

عندما تتجه الأنظار إلى ويمبلي في لندن، وفي تمام العاشرة (بتوقيت السعودية) سوف تنطلق قمة القمم في نهائي دوري الأبطال الأوروبي بين الريال ودورتموند، ومن المتوقع وفقاً لصحيفة ماركا المدريدية أن تتكون تشكيلة الريال من:

- حراسة المرمى: كورتوا

- خط الدفاع: كارفاخال - روديغر - ناتشو - ميندي.

- خط الوسط: كامافينغا - كروس - فالفيردي - بيلينغهام.

- خط الهجوم: رودريغو - فينيسيوس

ولكن ماذا عن دورتموند؟ التشكيل المتوقع لدورتموند كالتالي: كوبيل حارساً للمرمى، وأمامه للدفاع رايرسون و هاملز وشلوتربيك و ماتسن، وفي الوسط سابيتزر و أديمي ومالين، وبراندت، وللهجوم سانشو و فولكروغ