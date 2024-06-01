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الامارات | رسمياً.. هبوط «الصقور» من المحترفين إلى الهواة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هبط فريق الإمارات رسمياً ليرافق نظيره حتا إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك بعد خسارته أمام مضيفه البطائح 2-3 في الجولة 26 من دوري أدنوك للمحترفين.

وودع «الصقور» دوري الأضواء بعد توقف رصيده عند 17 نقطة بفارق 6 نقاط عن خورفكان صاحب المركز الـ11 والذي ضمن البقاء بتعادله مع اتحاد كلباء 2-2.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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