الامارات | رسمياً.. هبوط «الصقور» من المحترفين إلى الهواة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هبط فريق الإمارات رسمياً ليرافق نظيره حتا إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك بعد خسارته أمام مضيفه البطائح 2-3 في الجولة 26 من دوري أدنوك للمحترفين.

وودع «الصقور» دوري الأضواء بعد توقف رصيده عند 17 نقطة بفارق 6 نقاط عن خورفكان صاحب المركز الـ11 والذي ضمن البقاء بتعادله مع اتحاد كلباء 2-2.