الامارات | رسمياً.. هبوط «الصقور» من المحترفين إلى الهواة

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شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. هبوط «الصقور» من المحترفين إلى الهواة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هبط فريق الإمارات رسمياً ليرافق نظيره حتا إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك بعد خسارته أمام مضيفه البطائح 2-3 في الجولة 26 من دوري أدنوك للمحترفين.
وودع «الصقور» دوري الأضواء بعد توقف رصيده عند 17 نقطة بفارق 6 نقاط عن خورفكان صاحب المركز الـ11 والذي ضمن البقاء بتعادله مع اتحاد كلباء 2-2.
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