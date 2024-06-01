شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يحتفل بعيد ميلاد الفهد الأنجولي "مابولولو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري على الاحتفال بعيد ميلاد الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم زعيم الثغر وهداف الفريق، وأبرز اللاعبين فى صفوف الفريق السكندري.



ويحتفل مابولولو بعيد ميلاده الـ32 اليوم، السبت، ولكنه يتواجد مع منتخب بلاده في الوقت الحالي ويغيب عن قائمة فريقه لمواجهة أبو قير للأسمدة بكأس مصر غدا.

وأعلن طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة فريقه التي ستخوض مباراة أبو قير للأسمدة في الثامنة مساء غد الأحد باستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.



وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي: عمر صلاح وعمرو خليل وهشام صلاح وسيف تقا وإسلام بو سليمة كريم الديب ومورو ساليفو ومحمود شبانة وأحمد غنيم ومحمود سيوني وأحمد بهاء وعمر الوحش وهاني الطامي وخالد الغندور ومازن أشرف وعرو صالح وعبد الغني محمد ورجب عمران ونجامين بواتنج وأحمد عيد وبيكالي أوبامي ومحمود سطوحي.