بيكهام يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للمنتخب أمام بوركينا فاسو

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القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد رمضان بيكهام لاعب نادي سيراميكا من قيادة الجبهة اليسرى للمنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو فى اللقاء الذى يقام الخميس المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وجاء التفكير في بيكهام لغياب الظهير الأيسر أحمد فتوح للإصابة، ومحمد حمدي للإيقاف، ما يجعل بيكهام خيارا مثاليا لخوض اللقاء.

وخاض منتخب مصر مرانه الجماعي بداية من الأربعاء الماضي بإستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو، فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف ومحمد صلاح.



وشهد معسكر منتخب مصر انضمام 24 لاعبا الثلاثاء الماضي، بينما شهد المران التالي الأربعاء خضوع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي، ومشاركة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، وكذلك انضمام صلاح اليوم، ضمن الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.