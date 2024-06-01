شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف لبيب ورفيق كابو يقودان هجوم إنبى أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، تشكيل فريقه لمواجهة النجوم فى المباراة التى تقام بعد قليل باستاد بتروسبوت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تشكيل إنبى أمام النجوم

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع : علي فوزي - أحمد كالوشا - محمد حامد - مصطفى دويدار.

خط الوسط : أحمد يوسف - مودي ناصر - صلاح زايد - محمد حمدي.

خط الهجوم : رفيق كابو - يوسف لببب.

وحذر سيد ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبى فريقه من التهاون في مباراة النجوم، مطالباً إياهم باستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى المنافس.

وأكد المدير الفني لفريق إنبى، خلال جلساته المستمرة مع اللاعبين، أن مباريات الكأس تتسم بالمفاجآت دائماً، مشدداً عليهم بضرورة الحذر من مقالب هذه المواجهات، خاصة أنها لا تقبل القسمة على اثنين ولا بد من فائز.

يسعى فريق النجوم لمفاجأة إنبي معتمداً على عزيمة لاعبيه، خاصة أن مواجهات الكأس لها طابع وظروف مختلفة ولا تقبل القسمة على اثنين.