شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسدد مستحقات الليبي مفتاح طقطق وينهي الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جهود مجلس إدارة النادي المصري، في إنهاء أزمة مستحقات اللاعب الليبي مفتاح طقطق لدى النادي المصري والبالغة نحو 423 ألف دولار بالإضافة للفوائد المستحقة.

كان اللاعب مفتاح طقطق قد تقدم بشكوى للاتحادين المصري والدولي لكرة القدم يطالب خلالها بصرف مستحقاته لدى النادي المصري عن تعاقده معه لموسمين بداية من موسم 2020/2019 ، وحتى موسم 2021/2020.

وتم الحكم له بأحقيته في الحصول على تلك القيمة والا سيتم إيقاف القيد للنادي المصري ليبدأ كامل أبو علي في التفاوض مع اللاعب حتى انتهت المفاوضات بنجاح وتم تحويل مستحقات اللاعب من الحساب الشخصي لرئيس النادي ليوقع اللاعب على مخالصة نهائية ويسحب شكواه المقدمة ضد النادي المصري.