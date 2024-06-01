منافس الاهلي المحتمل.. فاركو يتأهل لدور الـ 16 من كأس مصر بعد الفوز على الواسطي

حقق نادي فاركو، الفوز على فريق الواسطي، 3-0، ويتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على ملعب حرس الحدود ضمن منافسات دور الـ32.

تمكن اللاعب محمد بانجورا، من افتتاح التسجيل لفاركو في الدقيقة 28، ونجح مصطفى حمادة من مضاعفة النتيجة لفاركو بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 32، وأختمم محمد عز الدين الهدف الثالث لفريق فاركو في الدقيقة 88.

وتأهل فاركو إلى دور الـ 16 من كأس مصر، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي والألمونيوم.

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ودخل فاركو المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: محمود البدري – بابا كار – أحمد جمال – عزمي غوما.

خط الوسط: سوكاري – مصطفى حماده – أحمد فؤاد.

خط الهجوم: محمد بانجورا – عمرو جمال – وليد مصطفي.

وجاء تشكيل الواسطى:

حراسة المرمى: أحمد زكريا.

خط الدفاع: أحمد حمدي – حسن مصطفى – محمد سعيد – طارق جمال.

خط الوسط: محمود أمين – محمد بيومي – محمد حسين.

خط الهجوم: تي تي كولينس – برنس رانسفورد – أحمد هاني.