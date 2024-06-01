الاهلي يشارك في حفل اعتزال نجم الكرة السعودية

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، على المشاركة في حفل اعتزال نجم الكرة السعودية خالد مسعد في مواجهة فريق أهلي جدة.

وأعلن رئيس جمعية رعاية اللاعبين القدامي في المملكة العربية السعودية، نصار الطاهري، عن خوض النادس الاهلي مباراة خارجية في السعودية، خلال الفترة المقبلة، من أجل تكريم خالد مسعد.

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وأكد الطاهري، عقد مؤتمر صحافي آخر بعد 30 يوما لكشف كامل التفاصيل والمواعيد، حول إقامة مباراة الاهلي أمام أهلي جدة.

الجدير بالذكر أن اللاعب خالد مسعد، يعد أحد أهم اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية، وفرد أساسي في الجيل الذهبي لمنتخب “الأخضر”، في فترة التسعينات.

وشارك النجم خالد مسعد، في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 1998 بفرنسا، ولعب بصفوف قطبي نادي جدة، الأهلي الذي بدأ حياته معه، ثم الاتحاد الذي لعب له في النهاية.