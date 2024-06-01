قبل النهائي المنتظر.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024

يقدم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2023 – 2024، قبل النهائي المنتظر بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام بروسيا دورتموند الألماني على ملعب استاد ويمبلي.

تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وبروسيا دورتموند يوم السبت 1 يونيو المقبل، على ملعب “ويمبلي” في إنجلترا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: