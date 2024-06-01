المصري يعلن انتهاء أزمة لاعبه السابق ويتغادى وقف القيد

أعلن النادي المصري البورسعيدي، عن انتهاء أزمة مستحقات لاعبه السابق الليبي مفتاح طقطق، متفاديًا بذلك قرار إيقاف القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان نفتاح طقطق كان قد تواجد ولعب في صفوف النادي المصري خلال موسم 2019 – 2020 ورحل قبل نهاية عقده مع الفريق البورسعيدي بعد فسخ التعاقد.

وكتب النادي المصري البورسعيدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي:” نجحت جهود الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، في إنهاء أزمة مستحقات اللاعب الليبي مفتاح طقطق لدى النادي المصري والبالغة نحو 423 ألف دولار بالإضافة للفوائد المستحقة”.

أقرأ أيضًا.. منافس الاهلي المحتمل.. فاركو يتأهل لدور الـ 16 من كأس مصر بعد الفوز على الواسطي

وواصل:” كان اللاعب مفتاح طقطق قد تقدم بشكوى للاتحادين المصري والدولي لكرة القدم يطالب خلالها بصرف مستحقاته لدى النادي المصري عن تعاقده معه لموسمين بداية من موسم 2020/2019 وحتى موسم 2021/2020، ليتم الحكم له بأحقيته في الحصول على تلك القيمة وإلا سيتم إيقاف القيد للنادي المصري”.

واختتم:”ليبدأ كامل أبو علي في التفاوض مع اللاعب حتى انتهت المفاوضات بنجاح وتم تحويل مستحقاته من الحساب الشخصي لرئيس النادي ليوقع اللاعب على مخالصة نهائية ويسحب شكواه المقدمة ضد النادي المصري”.