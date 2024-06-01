نيمار يسخر من رونالدو عقب هزيمة النصر من الهلال (فيديو)

سخر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي من أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر، بعد بكاءه، أمس الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين.

وخسر النصر أمس الجمعة أمام نظيره الهلال بركلات الترجيح في نهائي كأس خادم الحرمين.

وشهد المباراة طرد علي البليهي وكوليبالي وديفيد أوسبينا.

و بعد ضياع اللقب انهار رونالدو وسقط وهو يبكي عقب انتهاء ركلات الترجيح.

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وسخر مشجعي نادي الهلال من كريستيانو رونالدو من خلال التنديد بأسم ليونيل ميسي منافسه الأزلي.

والتقطت عدسات الكاميرات نيمار وهو يتواجد في المدرجات وأثناء ترديد الجماهير لأسم ميسي ظهر وهو يضحك ساخرًا من بكاء رونالدو.

ويتواجد ليونيل ميسي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أصيح لاعبًا في صفوف فريق إنتر ميامي.