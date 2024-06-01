كلوب يدعم بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا (صور)

تواجد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، في مدرجات ملعب ويمبلي، لدعم فريقه الأسبق بوروسيا دورتموند، أمام ريال مدريد.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام بروسيا دورتموند الألماني على ملعب استاد ويمبلي.

وظهر المدرب الألماني، على شاشات ملعب ويمبلي، لدعم فريقه الأسبق بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكان دورتموند، بقيادة المدرب كلوب، لعب آخر نهائي في دوري أبطال أوروبا، على نفس الملعب، ووقتها كان كلوب مديرًا فنيًا للفريق، قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ.

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ورحل يورجن كلوب عن تدريب “الريدز” هذا الصيف، ولا ينوي قيادة أي فريق في الموسم الجديد.

وينتظر رباعي نادي ريال مدريد؛ ناتشو فيرنانديز وتوني كروس ولوكا مودريتش وداني كارفاخال، رقمًا استثنائيًا.

وإذا فاز الملكي بالبطولة، سيصبح رباعي الملكي الاكثر تتويجاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا بتحقيق الكأس السادسة ومعادلة رقم الاسطورة خينتو.