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"رويس بديلاً".. تشكيل دورتموند لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، إدين تريزيتش، التشكيل الذي سيواجه به نظيره الإسباني عند العاشرة من مساء اليوم السبت في نهائي .

وتواجد اللاعب ماركو رويس على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة التي سيتواجد بها مع بوروسيا دورتموند.

ولكن لم يشهد التشكيل أي تغييرات عن مباراة باريس سان جيرمان التي جمعتهما في دور نصف النهائي.

ويبدأ بوروسيا دورتموند مباراة ريال مدريد بتشكيل مكوّن من:

حارس المرمى: كوبل

خط الدفاع: رييرسون – هولمز – شلوتربيك – يان ماتسن

خط الوسط: جادون سانشو ـ إيمري تشان ـ مارسيل سابيتزر ـ يوليان براندت ـ كريم أدييمي

المهاجم: نيكلاس فولكروج


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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