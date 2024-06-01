"رويس بديلاً".. تشكيل دورتموند لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، إدين تريزيتش، التشكيل الذي سيواجه به نظيره الإسباني ريال مدريد عند العاشرة من مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد اللاعب ماركو رويس على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة التي سيتواجد بها مع بوروسيا دورتموند.

ولكن لم يشهد التشكيل أي تغييرات عن مباراة باريس سان جيرمان التي جمعتهما في دور نصف النهائي.

ويبدأ بوروسيا دورتموند مباراة ريال مدريد بتشكيل مكوّن من:

حارس المرمى: كوبل

خط الدفاع: رييرسون – هولمز – شلوتربيك – يان ماتسن

خط الوسط: جادون سانشو ـ إيمري تشان ـ مارسيل سابيتزر ـ يوليان براندت ـ كريم أدييمي

المهاجم: نيكلاس فولكروج



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