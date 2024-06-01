بالفيديو.. ترحيب خاص من جماهير دورتموند ليورجن كلوب في نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، تشجيع حار من جماهير الغواصات لمدربهم الأسبق.

وقبل المباراة حرصت جماهير بوروسيا على الترحيب بمدرب الفريق الأسبق، يورجن كلوب، حيث يحضر المدير الفني الألماني اللقاء من أجل مساندة الغواصات.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هانز يواكم رئيس نادي بروسيا دورتموند قام بدعوة يورجن كلوب لمساندة الفريق.

ورحل الألماني يورجن كلوب عن القيادة الفنية لنادي ليفربول بعد إعلانه أن موسم 2023/24 هو الأخير له مع الريدز، حيث يريد أخذ راحة من التدريب.

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