رسميا.. شادي محمد مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عقد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم السبت بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

وعقب الجلسة اعتمد المجلس قرار لجنة التخطيط بتعيين الكابتن شادي محمد مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادي، مع تكليفه بعرض رؤيته المقترحة على لجنة التخطيط في أقرب فرصة.

ووفقا للمركز الإعلامي للأهلي، فإن الكرة النسائية أصبحت أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة من قبل الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم.

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