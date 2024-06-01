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"صافرات استهجان".. هجوم من جماهير بروسيا دورتموند ضد جوزيه مورينيو (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير بروسيا دورتموند الألماني صافرات وصيحات الاستهجان ضد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق الإسباني، خلال تواجده في ملعب نهائي .

ويتواجد البرتغالي جوزيه مورينيو في ملعب "ويمبلي"، لتحليل نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.

ويلاقي فريق بروسيا دورتموند الألماني نظيره ريال مدريد الإسباني اليوم، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ويمبلي" بإنجلترا.

وسبق لمورينيو التتويج بلقبين لبطولة دوري أبطال أوروبا، في موسمي 2003-2004 رفقة فريق بورتو البرتغالي، و2009-2010 رفقة فريق إنتر ميلان الإيطالي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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