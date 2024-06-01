مباشر نهائي دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد 0 - 0 دورتموند.

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية مباشرة لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند عند العاشرة من مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره باريس سان جيرمان، فيما تأهل فريق ريال مدريد للدور ذاته على حساب نظيره مانشستر سيتي.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كاربخال – رودريجير – ناتشو – ميندي

خط الوسط: فالفيردي – كامافينجا – توني كروس – بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور

ويبدأ بوروسيا دورتموند مباراة ريال مدريد بتشكيل مكوّن من:

حارس المرمى: كوبل

خط الدفاع: رييرسون – هولمز – شلوتربيك – يان ماتسن

خط الوسط: جادون سانشو ـ إيمري تشان ـ مارسيل سابيتزر ـ يوليان براندت ـ كريم أدييمي

المهاجم: نيكلاس فولكروج

ملخص بأبرز الأحداث فور بداية المباراة:

وبدأت المباراة بأحداث سريعة فتصدى دفاع ريال مدريد لهجمة لفريق بوروسيا دورتموند بعد مرور 3 دقائق قبل أن يُسدد لاعب ريال مدريد فالفيردي كرة قوية ولكن مرت أعلى المرمى بالدقيقة 12.

وسدد لاعب ريال مدريد فينيسوس جونيور كرة قوية في الدقيقة 16 ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وواصل فرق ريال مدريد سيطرته على الكرة فأرسل لاعبه توني كروس كرة طولية ولكن وصلت ليد حارس مرمى بوروسيا دورتموند.

وأهدر لاعب فريق بوروسيا دورتموند كريم أديمي فرصة تسجيل بالدقيقة 21 بعدما راوغ حارس مرمى ريال مدريد كورتوا وسدد كرة تصدى لها كاربخال ليبُعدها لركنية.

وواصل دورتموند السيطرة بالدقائق التالية وكاد يهز شباك كورتوا بالدقيقة 24 ولكن تسديدة لاعبه فولكروج ارتطمت بالقائم الأيسر.