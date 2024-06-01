"بيلينجهام في المقدمة".. أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع ريال مدريد في الموسم الحالي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق ريال مدريد الإٍسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني اليوم، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي" بلندن.

وشهد موسم 2023-2024 تألق العديد من اللاعبين رفقة فريق ريال مدريد، في مختلف البطولات وعلى رأسهم النجم الإنجليزي جود بيلنجهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويعد جود بيلينجهام أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف رفقة الفريق الملكي في الموسم الحالي، برصيد 35 مساهمة تهديفية من 41 مباراة خاضهم بالمسابقة، بواقع تسجيل 23 هدفاً وتقديم 12 تمريرة حاسمة.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع ريال مدريد، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور برصيد 34 مساهمة تهديفية، بواقع تسجيل 23 هدفاً وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

والمركز الثالث من نصيب البرازيلي رودريجو جوس برصيد 26 مساهمة تهديفية، حيث تمكن من تسجيل 17 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

وجاء في المركز الرابع بالقائمة المغربي إبراهيما دياز، برصيد 21 مساهمة تهديفية في الموسم، بواقع تسجيل 12 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

وتقاسم الثنائي ولوكاس فاسكيز المركز الخامس بالقائمة، برصيد 12 مساهمة تهديفية لكلا منهما، حيث سجل كلا منهما 3 أهداف وقدما 8 تمريرات حاسمة.

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