دون مجهود.. كورتوا يحقق إنجازا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حقق حارس فريق ريال مدريد، تيبو كورتوا، إنجازا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا، قبل مباراة بوروسيا دورتموند.

وتواجد تيبو كورتوا في التشكيل الرسمي الذي أعلنه ريال مدريد لمواجهة دورتموند، حيث تعرض لونين لإصابة بالأنفلونزا.

ولأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يشارك حارس مرمى في المباراة النهائية دون أن يشارك في أي دور سابق من نفس الموسم.

الجدير بالذكر أن لونين هو حارس ريال مدريد منذ بداية موسم 2023/24 من دوري أبطال أوروبا، حيث غاب كورتوا كل هذه الفترة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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