"لحصد اللقب الخامس".. أرقام كارلو أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا قبل مباراة بروسيا دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يطمح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إلى حصد اللقب الخامس له في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يقود الفريق الملكي لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند الألماني اليوم، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي" بلندن.

ويمتلك أنشيلوتي تاريخاً كبيراً في دوري أبطال أوروبا، حيث يعد هذا هو النهائي السادس الذي يخوضه في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح أكثر مدرب في تاريخ البطولة خوضاً لنهائي الأبطال.

وأصبح أنشيلوتي أول مدرب يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع فريقين مختلفين، حيث خاض نهائي البطولة 3 مرات من قبل مع فريق ميلان الإيطالي ومثلهم مع الملكي ريال مدريد.

وحقق أنشيلوتي لقب البطولة في 4 مناسبات من قبل، بواقع لقبين مم ميلان الإيطالي في موسمي "2002-2003"، "2006-2007"، ولقبين مع ريال مدريد في "2013-2014، 2021-2022"، وتعرض للهزيمة في موسم 2004-2005 مع ميلان الإيطالي.

أقرأ أيضاً

بيلينجهام يثير قلق جماهير ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تغطية.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند