"هزيمتين وفولكروج الهداف".. أرقام بروسيا دورتموند قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يواجه فريق بروسيا دورتموند الألماني نظيره ريال مدريد الإسباني اليوم، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

وستنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي" بلندن.

ويسعى فريق بروسيا دورتموند الألماني، إلى مواصلة مشواره المميز في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، والتتويج بلقب البطولة في النسخة الحالية.

وخاض بروسيا دورتموند في النسخة الحالية من البطولة 12 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في لقائين، وحضر التعادل في ثلاثة مواجهات.

ونجح لاعبو بروسيا دورتموند في تسجيل 17 هدفاً في النسخة الحالية من البطولة، واستقبلت شباكهم 9 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات.

ويعد نيكلاس فولكروج، هو هداف فريق بروسيا دورتموند في الموسم الحالي بدوري الأبطال، برصيد 3 أهداف أحرازهما بالمسابقة.

وتلقى لاعبو ريال مدريد 20 بطاقة صفراء في الموسم الحالي بالبطولة، دون أن يحصل أي منهم على بطاقة حمراء.

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