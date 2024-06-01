"مواجهات متقاربة".. تاريخ مواجهات كارلو أنشيلوتي أمام بروسيا دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يقود المدير الفني الألماني يورجن كلوب فريقه ريال مدريد الإٍسباني، لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي" بلندن.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 14 التي يخوضها كارلو أنشيلوتي أمام فريق بروسيا دورتموند، حيث سبق له خوض 13 مباراة أمام الفريق الألماني، مع مختلف الأندية التي سبق له تدريبها.

وتمكن أنشيلوتي من تحقيق الفوز على حساب بروسيا دورتموند في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، ولم يحضر التعادل في أي مباراة بين الفريقين.

وسجل لاعبو الفرق الذي قام بتدريبها أنشيلوتي 23 هدفاً في مرمى بروسيا دورتمون، فيما تلقت شباك الفرق الذي قام بتدريبها 21 هدفاً.

أقرأ أيضاً

بيلينجهام يثير قلق جماهير ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تغطية.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند