شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتقدم على بترول أسيوط بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر، أمام بترول أسيوط بتقدم فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أحرز جوزيف نجويم لاعب فيوتشر هدف التقدم في الدقيقة الثانية من ركلة حرة ثابتة قبل أن ينتهي اللقاء بهدف نظيف.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، محمد ربيعة ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي ، محمد محمود، كجالي درامي، ايبا ، طارق طه، باسم علي، احمد كباكا، عبد الكبير الوادي، محمد زعلوك.