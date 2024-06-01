شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على النجوم 1 - 0 فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق إنبى الشوط الأول متقدمًا على نظيره النجوم بهدف دون رد فى المباراة المقامة بينهما على استاد بتروسبوت ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

افتتح على فوزى التسجيل لفريق إنبى فى الدقيقة 43 من ركلة جزاء سددها فى المنتصف أعلى حارس مرمى النجوم.

تشكيل إنبى أمام النجوم

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا - محمد حامد - مصطفى دويدار.

خط الوسط: أحمد يوسف - مودي ناصر - صلاح زايد - محمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كابو - يوسف لببب.

تشكيل النجوم أمام إنبى

السيد فتوح، أحمد على، كمال صبحى، يحيى مصطفى، خيري عبد اللطيف، عبد الله خالد، أحمد رمضان، حازم محمد، زياد التيهى، محمد سيد وأحمد أشرف.

وحذر سيد ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبى فريقه من التهاون في مباراة النجوم، مطالباً إياهم باستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى المنافس.

ويسعى فريق النجوم لمفاجأة إنبي معتمدًا على عزيمة لاعبيه، خاصة أن مواجهات الكأس لها طابع وظروف مختلفة ولا تقبل القسمة على اثنين.