شكرا لقرائتكم خبر عن "القليوبية" يفوز على دمياط بهدفين ويتأهل لدور الثمانية بدورى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع منتخب القليوبية لكرة القدم، حسم بطاقة الصعود لدور الثمانية فى بطولة منتخبات دورى مراكز الشباب لكرة القدم بعد الفوز على منتخب دمياط بنتيحة 2/صفر، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم بمركز شباب الجزيرة ضمن فعاليات دور الـ16 من بطولة دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات- الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور وسام فاروق المشرف العام على الدورى بوزارة الشباب والرياضة، الكابتن سامى الشيشينى لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعضو اللجنة الفنية لاختيار منتخب وزارة الشباب والرياضة، الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة.

أحرز أهداف القليوبية اللاعب محمد أمبولا خلال الشوط الثاني حيث تم إحراز الهدف الأول فى الدقيقة 75 بعد احتساب ركلة جزاء من حكم المباراة، كما تمكن محمد أمبولا من إحراز الهدف الثاني بضربة رأس فى الدقيقة 85 لتاكيد فوز منتخب القليوبية وحسم بطاقة الصعود لدور الثمانية والاستعداد المواجهة منتخب السويس.

وفى هذا الصدد، هنأ الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اللاعبيين والجهاز الفنى بعد انتهاء المباراة، مؤكدا على بذل أقصى جهد خلال المباريات القادمة وصولا للمباراة النهائية وتمثيل محافظة القليوبية تمثيلا مشرفا والتتويج بكأس البطولة.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تتابع بشكل مستمر تدريبات المنتخب تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب، ممثلا في الكابتن رمضان السيد المدير الفني للفريق نجم النادي الأهلي السابق، والكابتن عادل حمودة مدرب المنتخب، الكابتن محمد نوفل مساعد المدرب، والكابتن إسلام السمري علاج طبيعي، والكابتن عمر حسن مدرب حراس المرمى والمدير الإداري للمنتخب عامر حمدي.