اكتفى بالصمت وعدم التعليق! .. علاء مبارك يفتح النار على محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، صمت النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول، تجاه الأحداث في قطاع غزة وخاصة رفح.

وعلق علاء مبارك، في صفحته بموقع "إكس"، قائلا: "محمد صلاح نجم له شعبية كبيرة نحبه ونفتخر به نتابع مبارياته مع نادى ليفربول، حقق نجاحات كبيرة في عالم كرة القدم لا يختلف عليها أحد، الغريب أن معظم نجوم الرياضة عرب وأجانب ولاعبي كرة القدم في العالم تضامنوا مع الأحداث في غزة ومع مجازر الكيان المحتل في رفح، أمام صمت غريب وغير مفهوم من النجم المحبوب!".

وأضاف علاء مبارك: "كنا ننتظر موقفا من محمد صلاح كما فعل الآخرون، لكنه اكتفى بالصمت وعدم التعليق! النجم المحبوب، الصمت ليس مطلوبا في كل الأحوال، فبعض المواقف لا يحق للإنسان أن يصمت فيها، خاصة ونحن أمام مجازر بشعة ضد مدنيين عزل وجيش يقتل الطفولة بدم بارد".