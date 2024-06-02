شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 1/ 6/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1/ 6/ 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، فوز إنبي وموردن فيوتشر في كأس مصر وتعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي.

إنبي يهزم النجوم 1-0 ويتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس مصر

خطف فريق إنبى تذكر العبور لدور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على النجوم بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبوت ضمن منافسات دور الـ32.

اتحاد الكرة يستقر على فتح باب القيد الصيفي للدورى الممتاز أغسطس المقبل

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على فتح باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس المقبل، بغض النظر عن ارتباط ذلك بنهاية الدوري هذا الموسم.

مودرن فيوتشر يهزم بترول أسيوط بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

تأهل فريق مودرن فيوتشر، إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على نظيره بترول أسيوط بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد السلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

شادي محمد مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا عصر اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

المصري يسدد مستحقات الليبي مفتاح طقطق وينهي الأزمة

نجحت جهود مجلس إدارة النادي المصري، في إنهاء أزمة مستحقات اللاعب الليبي مفتاح طقطق لدى النادي المصري والبالغة نحو 423 ألف دولار بالإضافة للفوائد المستحقة.

محمد الشناوي يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

استقر الرأي داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن، على الدفع بمحمد الشناوي أساسيا في مباراة بوركينا فاسو المقرر لها الخميس المقبل بتصفيات كأس العالم.

بيكهام يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للمنتخب أمام بوركينا فاسو

اقترب أحمد رمضان بيكهام لاعب نادي سيراميكا من قيادة الجبهة اليسرى للمنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو فى اللقاء الذى يقام الخميس المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

على معلول: أشكر الأهلي وجماهيره على الدعم وسأبذل أقصى جهدى للعودة سريعاً

حرص التونسي علي معلول، نجم الأهلي، على توجيه رسالة إلى النادي الأهلي وإدارته وجماهيره بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس خلال مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.