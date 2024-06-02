شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات متنوعة للمنتخب الأوليمبى استعدادا لوديتى كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم اليوم المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني فى معسكره المغلق بالقاهرة استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومى 7 و11 يونيو الجاري وذلك ضمن برنامج إعداد الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص ميكالى على إجراء تدريبات متنوعة دون زيادة فى الأحمال البدنية حتى لا يتعرض اللاعبون للاجهاد واختتم المران بتقسيمة شهدت تنفيذ بعض الجمل الهجومية.

وبعد التدريب قام اللاعبون بخوض تدريبات استشفائية، وشهد المران غياب كل من: محمد نديم حارس فاركو وعلى زعزع لاعب فيوتشر ومحمد حمدي لاعب إنبي لارتباطهم بأداء مباريات مع أنديتهم فى كأس مصر وينتظم الثلاثة لاعبين فى المعسكر اعتبارا من غد.

وضمت قائمة اللاعبين الذين شاركوا فى التدريب كل من:



- حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا.



- الدفاع: أحمد سيد - كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد - إياد العسقلاني.



- خط الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد قطة - مصطفى ميسي - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - زياد كمال .



- الهجوم: أسامة فيصل - بلال مظهر.