شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي السعودي يعلن موافقة الأهلي على المشاركة في مباراة اعتزاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد مسعد لاعب أهلي جدة السعودي السابق عن حصوله على موافقة النادي الأهلي على المشاركة في مباراة اعتزاله.

قال خالد مسعد خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة الميدان السعودية: "اخترت الأهلي المصري للمشاركة في مباراة اعتزالي، لأني أحب هذا النادي جدا".

شدد مسعد: "الأهلي أكبر نادي في إفريقيا ومن أفضل الأندية العربية وسعيد للحصول على موافقته للمشاركة في مباراة اعتزالي".

يذكر أن خالد مسعد اعتزل كرة القدم عام 2004، وتقام مباراة اعتزال مسعد بعد اعتزاله الفعلي بـ 20 عاما.

وشارك مسعد مع منتخب السعودية في كأس العالم مرتين بنسختي 1994 و1998.