"استطلاع رأي عنصري".. 21% من الألمان يفضلون اللاعب الأبيض!

الرياص - اسماء السيد - برلين: انتقد لاعب وسط منتخب ألمانيا جوشوا كيميتش، استطلاع رأي وصفه بأنه "عنصري جدا"، تشير نتائجه إلى أن واحدا من كل 5 من مواطني بلاده يفضل وجود المزيد من اللاعبين البيض في المنتخب الوطني.

وأجري الاستطلاع على 1304 مشاركين تم اختيارهم عشوائيا من أجل الفيلم الوثائقي "الوحدة والعدالة والتنوع"، الذي ستبثه قناة "إيه ر دي" المحلية، الأربعاء.

وقال حوالي 21 % ممن شملهم الاستطلاع إنهم يفضلون أن يلعب المزيد من اللاعبين ذوي البشرة البيضاء لصالح منتخب ألمانيا.

قال كيميتش، السبت: "أي شخص نشأ مع كرة القدم يعرف أن هذه حماقة مطلقة، كرة القدم على وجه الخصوص مثال جيد لكيفية توحيد الأمم المختلفة وألوان البشرة المختلفة والأديان المختلفة".

وأضاف: "هذا هو ما يشتهر به فريقنا. سأفتقد الكثير من اللاعبين لو لم يكونوا هنا. هذا أمر عنصري تماما ولا مكان له في غرفة تغيير الملابس الخاصة بنا".

وكان لاعب بايرن ميونيخ يتحدث في هرتسوغن وراخ، حيث تقيم ألمانيا معسكرا تدريبيا استعدادا لبطولة أوروبا المقبلة "يورو 2024".

وتتكون تشكيلة الفريق الألماني من 27 لاعبا، من بينهم لاعبون سود.

وتابع كيميتش: "عندما تأخذ بعين الاعتبار أننا على وشك استضافة بطولة أوروبا على أرضنا، فمن السخافة طرح مثل هذا السؤال عندما يكون الهدف في الواقع هو توحيد البلاد بأكملها".

وتابع: "يتعلق الأمر بتحقيق أشياء عظيمة معا. وكفريق، نحاول أن نجعل الجميع في ألمانيا يقفون خلفنا".