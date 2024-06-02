محامي اللاعب محمد الشيبي يهاجم إتحاد الكرة المصري

الشارقة - اميمة ياسر - نفى هاني بكري محامي اللاعب محمد الشيبي، أنه لا يوجد أي مساعي للصلح بين اللاعب محمد الشيبي وحسين الشحات، لإنهاء الخلاف بين اللاعبان، وهذا الموضوع شخصي جدا للشيبي وعائلي.

وأضاف هاني بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم تكن هناك محاولات صادقة للصلح بين الشحات والشيبي، كما أنه تواصل مع رضا سليم وأخبره أنه لم يتوسط لحل أزمة الشيبي. والشحات.

وأكمل: التصالح له آليات وشروط معينة ولا يوجد ما يسمى باعتذار عبر القنوات الفضائية، ولكن يتم بصورة لائقة وجيدة، مؤكدًا أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف اللوائح والقواعد تغول على هيئة قضائية مسقلة وهي لجنة الانضباط.

وأردف هاني بكري محامي اللاعب محمد الشيبي، أن موكله لم يخالف اللوائح الخاصة باتحاد الكرة والفيفا بشأن إهانة كرامته، متسائلا: هل اتحاد الكرة يعاقب محمد الشيبي لأن حسين الشحات صدر بحقه حكم جنائي؟!.

وواصل حديثه: هل اتحاد الكرة هو جهة إصدار عقوبة؟ طيب لو هو كده ليه حول اللاعب للجنة الانضباط من البداية ويتم التحقيق معه، مضيفا: أنه لم يكن هناك أي مساعي للصلح من الكابتن حسين الشحات تجاه الكابتن محمد الشيبي.

وأكمل: اتحاد الكرة ومجلس إدارته غير مختص بفرض عقوبات على محمد الشيبي وإنما المختص هو لجنة الانضباط لأنها المختصة دون غيرها بالتحقيق وإصدار العقوبة على اللاعب وعلى رأسها مستشار جليل هو المستشار محمد شيرين فهمي.

وأضاف هاني بكري محامي اللاعب محمد الشيبي، موجها كلامه لاتحاد الكرة: هو أنت بتحولني للجنة الانضباط عشان تحقق معايا ولا أنت تديني العقوبة بعد الحكم ما يخلص، المفروض

وواصل: مضطر آسفا لتصعيد الموضوع وهعمل التماس وتظلمات للجان المختلفة في اتحاد الكرة لأن ما حدث هو تغول على لجنة الانضباط وهي جهة قضائية مستقلة.

وشدد هاني بكري محامي اللاعب محمد الشيبي، أن اتحاد الكرة أصدر عقوبات بالمخالفة للوائح ضد محمد الشيبي، حتى لو وصلت لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي ومحكمة كاف.

واختتم هاني بكري محامي اللاعب محمد الشيبي، أن نادي بيراميدز ليس له علاقة بأزمة اللاعب محمد الشيبي، وأنا محامي محمد الشيبي واللاعب لجأ لي بعدما تعرض للإهانة وقال عاوز حقي لأني تعرضت للإهانة قدام الناس كلها.