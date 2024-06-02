الامارات | ريال مدريد أسطورة دوري أبطال أوروبا بلا منافس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على فريق بورسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون مقابل ليحرز الريال لقب البطولة للمرة الـ 15 في تاريخه محطما كافة الأرقام القياسية في تاريخ البطولة، وذلك رغم المباراة الرائعة الذي قدمها الفريق الألماني إلا أنه لم ينجح في تخطي خبرة فريق ريال مدريد الكبيرة في البطولة.

ونجح مدريد في افتتاح البطولة عن طريق كارفاخال في الدقيقة 74 من رأسية متقنة قبل أن يعزز أفضل لاعبي الريال فينسيوس أفضلية فريقه وينهي المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 83 لينهي المباراة بنتيجة 2-0

وخاض ريال اللقاء مع تشكيلة خلت من المفاجآت، واعتمد أنشيلوتي على الوافد الجديد الإنجليزي جود بيلينغهام الذي تواجه مع الفريق الذي تركه الصيف المنصرم للالتحاق بالنادي الملكي، والمخضرم الألماني توني كروس (34 عاماً) الذي أعلن اعتزاله بعد نهاية كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده في خط الوسط وعلى البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو في الهجوم.

كما أشرك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بين الخشبات الثلاث، وأمامه المدافع والقائد ناتشو والجناح الأيسر الفرنسي فيرلان مندي. وجلس المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاماً) على مقاعد البدلاء.

وبدوره، دفع إدين ترزيتش مدرب دورتموند بتشكيلته الاعتيادية في النهائي الثالث للفريق في دوري الابطال بعد التتويج عام 1997 والخسارة عام 2013. وقاد ماتس هوملز في سن الـ 35 عاماً والذي كان حاضراً في خسارة ويمبلي قبل 11 عاماً (1-2 أمام بايرن ميونيخ) الدفاع مع نيكو شلوتيربيك والقائد إيمري دجان.

وفي الهجوم، وضع نيكلاس فولكروغ يسانده كريم أديمي (22 عاماً) على اليسار والإنكليزي جايدون سانشو على اليمين. وجلس ماركو رويس الذي خاض بدوره نهائي ويمبلي السابق على مقاعد البدلاء في آخر مباراة محتملة في مسيرته مع "الأصفر والأسود".