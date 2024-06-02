ريال مدريد يتقدم على دورتموند برأسية كارفخال في نهائي الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بالهدف الأول في مباراة نهائي دوري أبطال اوروبا المقامة الآن على ملعب ويمبلي بانجلترا.

جاء الهدف في الدقيقة 73 من عمر المباراة من ضربة رأسية رائعة للنجم الإسباني داني كارفخال.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: كارفخال، روديجير، فيرنانديز، ميندي

الوسط: فالفيردي، كامافينجا، توني كروس، بيلينجهام

الهجوم: رودريجو ، فينيسيوس جونيور

بينما بدأ دورتموند المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: كوبيل.

الدفاع: رايرسون، هاملز، شلوتربيك، ماتسن.

الوسط: إيمرى كان، سابيتزر، أديمي.

الهجوم: براندت، سانشو، فولكروج.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعدما تخطى عقبة بايرن ميونخ في نصف النهائي، بينما نجح بوروسيا دورتموند في التأهل للنهائي، على حساب باريس سان جيرمان.