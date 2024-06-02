شاهد.. زيدان ونجم دورتموند السابق يسلمان كأس دوري أبطال أوروبا (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - سلم الثنائي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، وكارل هاينتس ريدله نجم بوروسيا دورتموند وليفربول السابق كأس دوري أبطال أوروبا، قبل انطلاق المباراة النهائية.

وكان مانشستر سيتي توج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي بعد الانتصار عليه بهدف نظيف.

ويواجه ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في لندن ي نهائى دوري أبطال أوروبا.

زيدان وريدله

شاهد.. زيدان وريدله يسلمان كأس دوري أبطال أوروبا

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

ويخيم التعادل السلبي دون أهداف بين ريال مدريد و بوروسيا دورتموند حتى الآن بعد انطلاق اللقاء.

وصعد ريال مدريد إلى النهائي على حساب بايرن ميونخ الألماني، بينما تأهل بوروسيا دورتموند إلى المباراة النهائية على حساب باريس سان جيرمان.