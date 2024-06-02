شوط أول سلبي بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة ريال مدريد و بوروسيا دورتموند الجارية الآن على ملعب ويمبلي في إنجلترا بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول الذي شهد سيطرة أكبر لفريق بوروسيا دورتموند وأهدر العديد من الفرص على مرمى الميرنجي أبرزها الفرصة التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 23.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: كارفخال، روديجير، فيرنانديز، ميندي

الوسط: فالفيردي، كامافينجا، توني كروس، بيلينجهام

الهجوم: رودريجو ، فينيسيوس جونيور

بينما بدأ دورتموند المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: كوبيل.

الدفاع: رايرسون، هاملز، شلوتربيك، ماتسن.

الوسط: إيمرى كان، سابيتزر، أديمي.

الهجوم: براندت، سانشو، فولكروج.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعدما تخطى عقبة بايرن ميونخ في نصف النهائي، بينما نجح بوروسيا دورتموند في التأهل للنهائي، على حساب باريس سان جيرمان.