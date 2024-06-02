فينيسيوس جونيور يعزز تقدم ريال مدريد على دورتموند في نهائي الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - عزز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور تقدم ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بالهدف الثاني في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الجارية الآن على ملعب ويمبلي بانجلترا.

جاء الهدف عن طريق جونيور في الدقيقة 81 من عمر المباراة ليقرب فريقه أكثر من حسم اللقب وتصبح النتيجة 2-0 للميرنجي.

وكان ريال مدريد قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 73 من عمر المباراة من ضربة رأسية رائعة للنجم الإسباني داني كارفخال.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: كارفخال، روديجير، فيرنانديز، ميندي

الوسط: فالفيردي، كامافينجا، توني كروس، بيلينجهام

الهجوم: رودريجو ، فينيسيوس جونيور

بينما بدأ دورتموند المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: كوبيل.

الدفاع: رايرسون، هاملز، شلوتربيك، ماتسن.

الوسط: إيمرى كان، سابيتزر، أديمي.

الهجوم: براندت، سانشو، فولكروج.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعدما تخطى عقبة بايرن ميونخ في نصف النهائي، بينما نجح بوروسيا دورتموند في التأهل للنهائي، على حساب باريس سان جيرمان.