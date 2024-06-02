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شاهد.. تدخل عنيف من فينيسيوس على حارس دورتموند

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ياسر رشاد - القاهرة - نهائي

السبت 01/يونيو/2024 - 11:09 م 6/1/2024 11:09:36 PM
تدخل فينيسيوس المتهور على كوبيل

تسبب تهور اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم بتلقيه البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي على كوبيل حارس مرمى فريق بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان مدافع بوروسيا دورتموند مرر كرة خلفية لزميله حارس مرمى الأصفر، حاول فينيسيوس استغلال اقترابه من الحارس كوبيل لخطف الكرة منه سريعا ليتدخل بقوة بشكل سريع عليه من أجل قطع الكرة، لكن سقط الحارس على الأرض بسبب تدخله العنيف، بعدما مرر الكرة سريعا لزميله المدافع.

شاهد لقطة تدخل فينيسيوس اضغط هنا 

ليقرر حكم مباراة النهائي منح فينيسيوس جونيور البطاقة الصفراء للاعب البرازيلي بعد تدخله على كوبيل حارس ريال مدريد، وركلة حرة غير مباشرة لبوروسيا دورتموند.

ويخيم التعادل السلبي دون أهداف مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين ريال مدريد و بوروسيا دورتموند المقام على ملعب ويمبلي في لندن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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